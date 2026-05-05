A La Gran 7-30
05 de mayo de 2026 a la - 12:00

AUDIO: IPS, en crisis: piden informes sobre compra de equipos médicos

José Emilio Argaña Contreras habla con vaso en mano, mientras mujeres y hombres lo observan con atención en un ambiente formal.
Dr. Isaías Fretes y otros miembros del IPS participan en una sesión del Consejo de Administración.Gentileza