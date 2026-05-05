Palmeiras vence 2-0 a Cristal y asume liderato del Grupo F de la Libertadores

El tricampeón del torneo ofreció un fútbol completamente superior al del cervecero, lo que le permitió mantenerse invicto y alcanzar los 8 puntos para liderar la serie.

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Cristal se ubica en el segundo lugar con 6, seguido por Cerro Porteño con 4, mientras que Junior de Barranquilla cierra con una unidad. Ambos se enfrentarán el jueves en el cierre de la fecha.

El argentino José Manuel “Flaco” López abrió el marcador a los 31 minutos, mientras que el paraguayo Ramón Sosa amplió la ventaja a los 50, del encuentro jugado en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito limeño de la Victoria.

En la ida, en un partido exigente en Sao Paulo, los celestes cayeron 2-1.

En la quinta fecha de la Libertadores, Palmeiras podría cerrar su clasificación a los octavos cuando reciba al Ciclón guaraní en el Allianz Parque de Sao Paulo el miércoles 20 de este mes.

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Cristal, aún con posibilidades de clasificar, visitará a Junior ese mismo día.

Alineaciones:

Sporting Cristal: Diego Enriquez - Leandro Sosa (Ian Wisdom 81) , Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva - Santiago Gonzalez (Juan González 66), Gerald Tavara (Cabellos Catriel 81) , Yoshimar Yotún (cap) - Maxloren Castro, Irven Avila (Felipe Vizeu 58), Luis Iberico (Gabriel 58). DT: Zé Ricardo.

Palmeiras: Carlos Miguel - Agustin Giay, Gustavo Gomez (cap), Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel Santana Marcolino (Lucas Evangelista 73) - Allan Elias, Andreas Pereira (Emiliano Martinez 81), Ramón Sosa Acosta (Jefte 73), Marlon Freitas, Jhon Arias (Felipe Anderson 73) - Jose Manuel Lopez (Paulinho 89). DT: Abel Ferreria.