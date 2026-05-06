A La Gran 7-30
06 de mayo de 2026 a la - 13:56

AUDIO: Avelino Martínez: este es el primer tramo cerrado

Varios trabajadores con cascos y chalecos en la avenida Avelino Martínez, junto a excavadoras amarillas en un entorno urbano.
Los trabajadores coordinan labores de rehabilitación en la avenida Avelino Martínez.