Cartismo le suelta la mano a Erico Galeano y adelanta postura: renuncia o expulsión

Ante la ratificación de la condena por narcotráfico contra Erico Galeano (ANR-HC), su colega cartista Basilio “Bachi” Núñez, adelantó que la bancada de Honor Colorado ya no le brindará protección.

Según explicó, la posición del bloque oficialista es que renuncie o, caso contrario, acompañarán su pérdida de investidura, planteada desde la oposición.

“Es lo que se está conversando. Es lo que la mayoría está apoyando. Lamentablemente, es la prioridad”, explicó.

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Tráfico de influencias y presión para la renuncia

El legislador precisó que el motivo jurídico para impulsar la expulsión será la comisión de tráfico de influencias.

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Según Núñez, el vicelíder de la bancada, Juan Carlos “Nano” Galaverna, ya inició los contactos para comunicar a Galeano la postura mayoritaria del bloque.

Aunque se espera una reunión presencial en las próximas horas para formalizar el pedido de renuncia, Núñez admitió desconocer la reacción inicial de Galeano ante la comunicación telefónica previa de Galaverna.

Plazos y debido proceso

Respecto al plazo otorgado a Galeano, el senador oficialista indicó que ya existen diálogos con otras bancadas para presentar el libelo acusatorio de pérdida de investidura en los próximos días.

“Creo que la próxima (semana). Hoy tenemos un día bastante lleno”, refirió.

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Agregó que eventualmente se respetarán los tiempos para que el afectado presente su descargo y se cumpla el debido proceso.

Para las 08:30 de este miércoles está prevista una reunión clave de la bancada de Honor Colorado para terminar de pulir la estrategia. Núñez negó que esta decisión haya sido tratado en el último encuentro del Comando del movimiento.