Fortaleza supera los US$ 200 millones en desarrollo y adquiere el terreno más grande de su historia

Paraguay atraviesa una etapa de fuerte dinamismo urbano, con nuevos desarrollos, mayor demanda por soluciones habitacionales y una creciente búsqueda de alternativas de inversión vinculadas al sector inmobiliario. En ese contexto, Fortaleza concreta un nuevo hito institucional con la adquisición de 6.489 m² sobre la avenida Primer Presidente de Asunción, la superficie más grande incorporada por la compañía en sus 33 años de trayectoria.

Un nuevo hito de expansión

La operación se suma al portafolio de proyectos de la empresa y eleva a más de US$ 200 millones el volumen de desarrollos inmobiliarios actualmente bajo ejecución. El nuevo terreno se encuentra sobre uno de los ejes de mayor proyección de la capital, en una zona que en los últimos años consolidó su perfil como corredor estratégico para inversiones, servicios y nuevos emprendimientos residenciales.

Ubicada en un punto de alta conectividad, la nueva superficie permitirá a Fortaleza avanzar hacia una próxima etapa de expansión, en línea con su modelo de inversión colectiva y planificación de largo plazo. La compañía señala que la adquisición no responde únicamente a una oportunidad puntual, sino a una estrategia de crecimiento sostenida sobre la escala alcanzada por su comunidad de inversores y por el avance simultáneo de sus proyectos actuales.

“Esta adquisición no es un punto de llegada. Es la consecuencia natural de un modelo que funciona, y la plataforma desde donde damos el siguiente nivel. Superamos los US$ 200 millones en proyectos activos porque más de 10.000 inversores eligieron este sistema y nosotros elegimos cuidarlos a lo largo de todo el camino”, explicó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.

Un modelo sostenido por más de 10.000 inversores

Actualmente, Fortaleza cuenta con tres proyectos de gran escala en construcción simultánea, más de 10.000 inversores activos y una trayectoria de más de tres décadas en el mercado local. Su modelo integra distintas etapas del proceso, desde el ahorro inicial hasta la materialización del activo inmobiliario, bajo un esquema que combina planificación, ejecución de obras y acompañamiento continuo al inversor.

A través de este sistema, la empresa busca ofrecer una alternativa de acceso progresivo a la inversión inmobiliaria, con foco en la previsibilidad, la administración ordenada de los recursos y la generación de valor en el tiempo. La ampliación de su banco de tierras refuerza esa estrategia y prepara el camino para nuevos desarrollos dentro de los principales corredores urbanos.

Tecnología y planificación al 2030

Como parte de esta evolución, Fortaleza también avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la experiencia de sus inversores. La compañía se encuentra en la fase final del desarrollo de una aplicación propia, que permitirá realizar el seguimiento de cada proyecto y acceder a información vinculada al avance de las obras y al estado de las inversiones.

En los próximos meses, el terreno adquirido sobre la avenida Primer Presidente dará inicio a un nuevo desarrollo que se integrará al esquema de inversión vigente, habilitando la participación de la comunidad de inversores de la empresa.

La operación forma parte del Plan Fortaleza 2030, una hoja de ruta orientada a profundizar la transformación digital, fortalecer la eficiencia operativa y consolidar el posicionamiento de la compañía dentro del ecosistema inmobiliario paraguayo.