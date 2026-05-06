¡Se viene el frío! Meteorología anuncia temperaturas mínimas de 3 °C

Como es habitual para mediados de mayo, se acerca un descenso de las temperaturas para los próximos días. A las 11:36 de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un informe especial al respecto.

Según el reporte, se registrará el ingreso de un frente frío desde la tarde del jueves. Está previsto que inicialmente sobre el extremo suroeste del territorio nacional se desarrollen tormentas y con ello fenómenos adversos.

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Esa noche se registrarían frecuentes descargas eléctricas, ráfagas de viento, precipitaciones intensas y la caída de granizos. El temporal se extendería al resto del país.

Descenso significativo de la temperatura

En este contexto, una masa de aire frío se establecerá sobre el país a partir del viernes, favoreciendo un marcado descenso de la temperatura.

El frío se acentuaría durante los días siguientes. En principio, entre el domingo y el 7 lunes, las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores cercanos a los 3 ºC e incluso inferiores en algunos puntos del territorio nacional.