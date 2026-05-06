A La Gran 7-30
06 de mayo de 2026 a la - 14:07

AUDIO: Incendio de Ahorros Paraguayos: bomberos denuncian falta de apoyo de la Municipalidad de Asunción

Principio de incendio
Camiones de bomberos en acción ante un incendio en el Edificio Ahorros Paraguayos en la esquina de General Díaz y 14 de MayoGustavo Machado