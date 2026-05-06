A La Gran 7-30
06 de mayo de 2026 a la - 14:06

AUDIO: Vicelíder de bancada cartista en el Senado “sugirió” a Erico Galeano que renuncie

Juan Carlos "Nano" Galaverna saluda a su colega acusado Erico Galeano.
Juan Carlos "Nano" Galaverna saluda a su colega acusado Erico Galeano.Gustavo Machado ABC COLOR