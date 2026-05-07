A La Gran 7-30
07 de mayo de 2026 a la - 13:59

AUDIO: Periodista pide esclarecer origen de red desinformante: “Están usando para barbaridades, es terrible”

La periodista Mercedes "Menchi" Barriocanal acompañada de una de sus hijas y su marido Oscar Acosta, en la sala de juicios.
Arcenio Acuña Rojas