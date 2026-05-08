Cerro Porteño: El Grupo F luego de la victoria clave ante Junior

Cerro Porteño conquistó hoy un triunfo clave en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan superó 1-0 a Junior de Barranquilla con el golazo de Pablo Vegetti y ascendió al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo F del torneo más importante del continente. Los de Barrio Obrero están en zona de clasificación a octavos de final.

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El Azulgrana, que registró la segunda victoria en el certamen continental, llegó a los 7 puntos y quedó a 1 de Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, que el martes había superado 2-0 a Sporting Cristal en el comienzo de la segundo y decisiva rueda. Por su parte, los peruanos ocupan el tercero con 6 y los colombianos, el último con 1.

Copa Libertadores 2026: La tabla del Grupo F

1- Palmeiras 8 puntos (octavos)

2- Cerro Porteño 7 puntos (octavos)

3- Sporting Cristal 6 puntos (Copa Sudamericana)

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4- Junior 1 punto

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Así relató @ChipiVera89 y comentó @Danichung el gol de la victoria azulgrana frente a Junior 🗣️



Fue obra de Pablo Vegetti a los 13 minutos ⚽️



🚨EN VIVO… pic.twitter.com/eLkb4637w3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 8, 2026

Cerro Porteño aseguró la Copa Sudamericana 2026

Cerro Porteño aseguró un puesto internacional para la segunda parte de la temporada. El Ciclón derrotó por segunda vez a Junior y aumentó a 6 unidades la diferencia entre sí. Por ende, el peor puesto, aunque iguale en puntos con el Tiburón, que puede ocupar el Azulgrana es el tercero, que otorga el pase a los play-offs de octavos de final de Copa Sudamericana 2026.