A La Gran 7-30
11 de mayo de 2026 a la - 11:02

AUDIO: Captura de “Bugão”: “Hemos golpeado a la cabeza faltante”

Hombre sentado con barba y camiseta gris, serio y en un entorno hogareño, durante su detención en Encarnación.
Narciso Ayala fue arrestado durante un allanamiento en Encarnación, tras estar en la lista de criminales más buscados.Gentileza