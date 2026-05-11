Teléfonos usados en Meta apuntarían a responsables de “campaña sucia”

El historial de gastos en anuncios, a través de la plataforma Meta (Facebook e Instagram), dejó al descubierto las huellas operativas de “La Red Desinformante”.

Este entramado de páginas destinó un total de G. 2.909.640.640 para la difusión de 7.965 anuncios orientados a la propaganda oficial y ataques a medios de prensa, periodistas y críticos al Gobierno de Santiago Peña y su sector político.

Sin embargo, 15 números de líneas telefónicas los dejaron al descubierto.

Una red “celular”

Para lograr sostener la visibilidad de esta maquinaria en redes sociales, los operadores utilizaron quince líneas telefónicas distintas para validar los descargos de responsabilidad de las publicaciones.

La página Click Digital, que actualmente sigue en línea y ejecutó G. 210.211.908 en publicidad, fue registrada con un número telefónico que corresponde a Fabio Morales, socio de Juan “Jimmy” Villaverde en la agencia Comunik.

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Asimismo, el portal Central Noticias (CN), que pautó G. 470.259.045, recae bajo la sombra del mismo operador luego de que una exempleada afirmara que el responsable de dicha página es Villaverde.

El número de CN también aparece ligado a la página Sucia Política, que destinó G. 294.143.691 en “campañas sucias”.

Despierta Paraguay, otra página ya eliminada tras inyectar G. 146.179.333, dispuso de una línea que, al momento de registrarla en Meta, era de Yecika Magle Bracho Atacho, según lo revelado vía judicial en el caso promovido por el empresario Christian Chena.

El derroche se extendió por páginas como PyElige, que apagó sus funciones tras gastar G. 383.004.273 usando dos líneas distintas, y Centrados, con G. 340.082.713 pautados bajo un celular a nombre de María Ozuna, quien desconoció la página. En todas las demás páginas, las líneas se encuentran apagadas.

Fingen demencia

Pese a que el número de su socio Fabio Morales figura en los registros oficiales de Meta y los testimonios apuntan a su liderazgo en la red, “Jimmy” Villaverde negó cualquier tipo de vínculo.

Sin embargo, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate lo reconoció cómo un “militante”. Por su parte, en su intento por desvincular al Gobierno de la red, la viceministra Alejandra Duarte admitió que Villaverde es un “militante superactivo”. Si bien aseguró que el operador no es funcionario, confesó que su presencia en sitios como Mburuvicha Róga es habitual.