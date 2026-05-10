Orlando Gill puso contra las cuerdas a River Plate, que en una noche épica avanzó a cuartos

El fútbol suele ser injusto con los arqueros, pero lo de Orlando Gill esta noche en el Monumental quedará grabado como una de las mejores actuaciones individuales. En una noche cargada de drama por los octavos del Apertura 2026, el guardameta guaraní se transformó en un gigante casi invencible que mantuvo con vida a un San Lorenzo castigado por la expulsión de Matías Reali a los 31 minutos.

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Goles, drama y resistencia en los 120 minutos

El marcador se abrió a los 36 minutos del primer tiempo a favor de la visita. Tras una gran combinación con el “Perrito” Barrios, el delantero Rodrigo Auzmendi fue a buscar el esférico en el segundo palo y, con un cabezazo suave pero cargado de colocación, venció a Santiago Beltrán, quien quedó a contrapierna para el 1-0. A partir de allí, comenzó el monólogo de Gill para sostener la ventaja.

River logró la paridad recién a los 10 minutos del complemento. Juan Fernando Quintero frotó la lámpara y envió un centro quirúrgico al segundo poste para la trepada de Marcos Acuña, quien arrojándose al suelo definió cruzado de primera para el 1-1. Lejos de amilanarse, San Lorenzo volvió a golpear en el amanecer del tiempo suplementario: a los 3 minutos del alargue, el juvenil Fabricio López conectó un tiro libre preciso de Facundo Gulli y colocó el balón contra el poste derecho, devolviendo la ventaja al “Ciclón”.

Cuando San Lorenzo ya saboreaba la clasificación épica con un hombre menos, llegó la jugada más fortuita de la noche. En el primer minuto de descuento del segundo tiempo extra, un centro venenoso de “Juanfer” Quintero cruzó toda el área pequeña y, sin que nadie lograra desviarlo, se incrustó en el costado derecho de del portero paraguayo que no pudo reaccionar ante la trayectoria inesperada del balón.

El show de Gill en los penales y el final de película

La tanda de penales fue el escenario consagratorio para el portero paraguayo. Gill agigantó su figura y detuvo de manera magistral los remates de Giuliano Galoppo con el pie derecho, y de la joya ecuatoriana Kendry Páez recostado sobre su costado derecho. Con esas dos intervenciones, el paraguayo dejó a San Lorenzo con una ventaja de dos goles, poniendo al equipo azulgrana ante un “doble match point” para avanzar a cuartos.

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Sin embargo, el destino fue cruel. San Lorenzo falló tres oportunidades consecutivas para cerrar el pleito: la atajada de Santiago Beltrán a Gregorio Rodríguez, el remate desviado de Ignacio Perruzzi y el increíble tiro de Mathías de Ritis que recorrió toda la línea tras dar en el palo. River no perdonó en la muerte súbita y se impuso 4-3 con las definiciones de Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas.

Resumen del partido