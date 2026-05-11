Capturan a “Bugão”, uno de los narcos más buscados de Paraguay

Agentes de la División de Inteligencia Antidrogas de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora de Encarnación, departamento de Itapúa, donde fue detenido el presunto narcotraficante Narciso Ayala, alias “Bugão” (44).

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 05:10 de este lunes, bajo dirección del fiscal Enrique Fornerón, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Según los investigadores, Ayala contaba con orden de captura nacional e internacional, además de haber sido declarado en rebeldía por la Justicia.

Lea más: Trafican droga a Brasil y lavan activos en Paraguay

Tráfico de drogas y lavado de dinero

De acuerdo con datos policiales, “Bugão” sería líder de un clan familiar dedicado al envío de drogas al Brasil y al posterior lavado de activos en Paraguay mediante firmas de fachada y adquisición de bienes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las pesquisas permitieron identificar al menos 20 inmuebles que estarían vinculados al esquema criminal. Las propiedades, distribuidas entre familiares y allegados, tendrían un valor aproximado de US$ 25 millones.

Operativos contra el clan Bugão

Narciso Ayala había sido detenido en 2012 por un caso de homicidio ocurrido en Salto del Guairá. Sin embargo, posteriormente obtuvo arresto domiciliario por disposición judicial.

Además, posee procesos abiertos en Brasil e incluso una condena por tráfico de drogas en ese país, según el informe policial.

En octubre de 2021, autoridades realizaron 17 allanamientos simultáneos en el marco de la operación “Jerjes I” contra la estructura liderada por Ayala. En aquel operativo se identificó la firma “4 Hermanos de Canindeyú SRL”, presuntamente utilizada como fachada para operaciones de lavado de dinero mediante la comercialización de ganado vacuno.

Lea más: Operación Jerjes I: esposa y hermano de supuesto narco prófugo van a juicio

Durante aquellos procedimientos también fueron detenidos familiares del sospechoso y se incautaron vehículos de lujo en viviendas ostentosas. Como resultado de la investigación, Ninfa Villasboa Chamorro, Francisco Delosanto Ayala, alias “Chapeu” (sombrero en portugués), esposa y hermano del hoy detenido, así como Sirio Eudes Riquelme Bazán, alias “El cambista”, fueron enviados a juicio oral y público.