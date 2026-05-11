Tacumbú cambia de nombre y deja de recibir a presos con condena

Desde este lunes, la emblemática Penitenciaría Nacional de Tacumbú en Asunción, que fue uno de los principales centros de reclusión de Paraguay, se transforma en el ‘Centro Nacional de Prevenidos’ y dejará de albergar en sus celdas y pabellones a personas condenadas.

En horas de la madrugada de este lunes se llevó a cabo el operativo ‘Umbral 3.0’, que concretó el traslado de 462 personas privadas de su libertad con condenas firmes de Tacumbú a la Penitenciaría ‘Martín Mendoza’, en la ciudad de Emboscada.

La intención del Gobierno es que el Centro Nacional de Prevenidos albergue solo a personas procesadas, aún sin condenas firmes, mientras dura su proceso y se encuentren bajo órdenes de prisión preventiva.

“Cerramos un capítulo de más de 60 años de Tacumbú”

En una conferencia de prensa este lunes, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, celebró el traslado de personas condenadas a Emboscada y la nueva nomenclatura de la cárcel de Tacumbú como una expresión de un “nuevo modelo de gestión penitenciaria”.

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“Con la culminación de Umbral 3.0, cerramos un capítulo de más de 60 años de Tacumbú”, dijo.

“Hoy no solo informamos de un movimiento logístico de personas privadas de su libertad, sino también de pasos decisivos sin precedentes de transformación profunda”, agregó.

Indicó que las personas trasladadas a Emboscada serán subclasificadas según su perfil para ser ubicadas en distintos módulos de la prisión, incluyendo el módulo de máxima seguridad, lo que permitirá “aplicar mejor los programas de reinserción social” y, al mismo tiempo, demostrar la “firmeza” del Gobierno “para quienes no se quieran reinsertar”.

¿Cuántas personas privadas de su libertad quedan en Tacumbú?

Luego del traslado de personas condenadas de hoy, en el Centro Nacional de Prevenidos quedan actualmente unas 1.600 personas privadas de su libertad, comentó el ministro Nicora.

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Entre esas 1.600 personas hay unas 350 con condenas que serán trasladadas, en grupos más reducidos, en las próximas semanas.

“Que Tacumbú no vuelva a ser lo que era”

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, expresó un compromiso del Gobierno de no dejar “que Tacumbú vuelva a ser lo que era”.

Al mismo tiempo, el ministro Riera resaltó la necesidad de implementar cambios en el régimen de prisión domiciliaria que se aplica en Paraguay y afirmó que en el país actualmente hay unas 7.900 personas recluidas en sus domicilios, pero solo unas 200 de ellas son monitoreadas con tobilleras electrónicas.

Afirmó que se están estudiando planes para mejorar esa situación, aunque no entró en más detalles.