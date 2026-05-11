A La Gran 7-30
11 de mayo de 2026 a la - 11:06

AUDIO: Hermano de Marcelo Pecci: “No nos interesan las flores, queremos resultados”

AME678. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/05/2026.- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón (i), participa en un homenaje póstumo al agente antimafia Marcelo Pecci este sábado, en Asunción (Paraguay). La Fiscalía de Paraguay rindió un homenaje póstumo a Pecci, asesinado hace 4 años en una playa del Caribe colombiano, con un sencillo acto en el que participó la madre y varios de los antiguos compañeros de la víctima. EFE/ Juan Pablo Pino
AME678. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/05/2026.- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón (i), participa en un homenaje póstumo al agente antimafia Marcelo Pecci este sábado, en Asunción (Paraguay). La Fiscalía de Paraguay rindió un homenaje póstumo a Pecci, asesinado hace 4 años en una playa del Caribe colombiano, con un sencillo acto en el que participó la madre y varios de los antiguos compañeros de la víctima. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino