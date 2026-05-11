A La Gran 7-30
11 de mayo de 2026 a la - 12:10

AUDIO: Hija de Óscar Denis critica pretextos y “despilfarro” del Gobierno, que sigue sin hallar a su padre

Beatriz Denis De Aldo Javier Rojas Cardozo <rojascardozoaldo@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py>, interior <interior@abc.com.py> Fecha 11-03-2025
Beatriz Denis De Aldo Javier Rojas Cardozo <rojascardozoaldo@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py>, interior <interior@abc.com.py> Fecha 11-03-2025Aldo Rojas