A La Gran 7-30
12 de mayo de 2026 a la - 14:03

AUDIO: Latorre: balance rechazado por Junta de Asunción “es de Nenecho”

Raúl Latorre con traje oscuro y corbata, rodeado de micrófonos, hablando a periodistas en un entorno formal.
Raúl Latorre ofreció declaraciones antes del inicio de la sesión ordinaria de la fecha.Cámara de Diputados