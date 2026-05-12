Meteorología: ¿cuánto frío nos espera en la previa de las fiestas patrias?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un día frío a fresco con cielos escasamente nublados y vientos variables. Se registraba neblina en Asunción antes del amanecer, pero no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy en ninguna zona de Paraguay.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables mañana miércoles.

Sin embargo, el jueves se podrían registrar precipitaciones dispersas, aunque solo en algunas zonas del norte del país.

Persiste el frío

El ambiente se mantiene frío en todo el país. Asunción registraba hoy 8 grados centígrados antes del amanecer y en algunos puntos del sur del territorio paraguayo se anunciaban temperaturas mínimas de hasta 3 grados.

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Las máximas previstas para hoy son de 20 grados en Asunción y Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 7°C 22°C San Pedro 7°C 21°C Caacupé 6°C 20°C Villarrica 5°C 20°C Coronel Oviedo 5°C 20°C Caazapá 4°C 19°C Encarnación 3°C 19°C San Juan Bautista 5°C 19°C Paraguarí 5°C 20°C Ciudad del Este 6°C 20°C Asunción 6°C 20°C Pilar 5°C 20°C Pedro Juan Caballero 6°C 20°C Salto del Guairá 7°C 20°C Pozo Colorado 6°C 21°C Fuerte Olimpo 9°C 23°C Mariscal Estigarribia 7°C 22°C

Los índices subirían levemente en los próximos días, con una máxima de 22 y una mínima de 9 grados mañana en la capital y 22 grados de máxima y 13 de mínima el jueves.