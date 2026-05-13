A La Gran 7-30
13 de mayo de 2026 a la - 14:05

AUDIO: Erico Galeano: “Sigo tranquilo, Sebastián Marset dijo que no me conocía”

AME1463. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 13/05/2026.- El exsenador paraguayo oficialista Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico, habla con periodistas este miércoles, en Asunción (Paraguay). Galeano afirmó ser víctima de un supuesto "linchamiento" político, al asegurar que la Fiscalía no ha demostrado sus nexos con una red de envío de cocaína a Europa, presuntamente liderada por el uruguayo Sebastián Marset. EFE/ Juan Pablo Pino
AME1463. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 13/05/2026.- El exsenador paraguayo oficialista Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico, habla con periodistas este miércoles, en Asunción (Paraguay). Galeano afirmó ser víctima de un supuesto "linchamiento" político, al asegurar que la Fiscalía no ha demostrado sus nexos con una red de envío de cocaína a Europa, presuntamente liderada por el uruguayo Sebastián Marset. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino