Vallejo se retira de reunión luego de que Fiscal General Emiliano Rolón la quisiera acallar

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón acudió esta mañana ante la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara de Diputados para solicitar apoyo para un aumento presupuestario y hablar de otros temas; sin embargo, terminó protagonizando una confrontación con la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

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“Yo estaba desarrollando mi argumento y me dijo que redondee lo que estaba diciendo. Él es un invitado a la mesa directiva de líderes de partidos dentro de la Cámara de Diputados. Le manifesté al diputado (Raúl) Latorre que si eso iba a ser así, yo me iba a retirar de la reunión, y volvió a la calma la reunión. Por supuesto, sus respuestas fueron inconsistentes”, comentó la diputada.

La misma recriminó que el Fiscal General no sólo demuestra intolerancia, sino también la prepotencia de alguien a quien no le importa su propia institución.

“¿Quién es él para venir a decir a la Cámara de Diputados, que una diputada que está en uso de la palabra argumentando - y no diciendo estupideces-, le haga un redondeo?. Totalmente prepotente", insistió Vallejo.

Explicó que, para colmo le estaba consultando cuestiones institucionales, como la aplicación de la Ley 7511/2025 que establecía el aumento salarial para asistentes fiscales que hasta ahora no se está implementando.

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También dijo que tomó la decisión de retirarse porque al final, “es una pérdida de tiempo para mí también seguir en esa reunión” ya que tampoco respondió nada.

Sostuvo que no sabe si esta actitud soberbia de Rolón es porque está protegido por el cartismo, “pero sí es la soberbia propia de una persona que no ama esa institución”.

Exige explicaciones al Consejo de la Magistratura

La diputada Rocío Vallejo también cuestionó que en este sistema de justicia, buenos fiscales como Deny Yoon Pak sean relegados, mientras que cuestionadas figuras como el fiscal Aldo “Canta 50″ Cantero son premiados al integrar una terna para juez, proceso sobre el cual dijo que el Consejo de la Magistratura debe dar explicaciones.

“Lastimosamente, el Consejo de la Magistratura está totalmente desprestigiado, igual que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado y esto lo demuestra. Deny Yoon Pak, es brillante académicamente, laboralmente es un chico honesto e íntegro. Entonces, así se paga ese perfil, no poniéndolo en terna y privilegiando otros perfiles bastante objetados", sostuvo.

La misma hizo alusión a los antecedentes de Aldo Cantero, que mediante audios y conversaciones escritas vía telefónica es mencionado presuntamente armando causas. Primero los audios del caso Óscar González Daher y luego en conversaciones con el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar.

La legisladora también insistió que el representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, Édgar Olmedo (ANR - B, Aliado cartista), debería dar explicaciones ante el pleno por las decisiones asumidas y, sobre todo se mostró escandalizada por el “sincericidio” del senador liberocartista Édgar López, otro miembro del CM.

Este último había admitido que votó por Aldo Cantero porque los otros miembros votaron por su candidato.

“Ayer, públicamente, hizo un sincericidio López, el senador, y dijo: “Acá cada uno viene con su candidato y existe mucha presión.” O sea, cada uno viene con su candidato. Entonces, todo el proceso de exámenes, de competencia y demás no sirve”, recriminó.

Finalmente, dijo que “esa declaración de López es el reflejo de lo que hoy está pasando el Consejo de la Magistratura, donde tenemos una mayoría colorada y lo que ayer me decían es que la mayoría de las ternas que se hicieron casi todas son colorados. Entonces, es grave lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura”.

Rolón alega malentendido

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, tras la reunión alegó que el impasse se habría tratado de un mal entendido, ya que lo que le solicitó a la diputada Vallejo era dividir la pregunta, ya que le cuesta retener cuando es muy extensa.