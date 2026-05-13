Feriados patrios con sol, pero ojo al finde: ¿cuándo vuelve el frío polar?

Al acercarse el fin de semana largo por los feriados patrios del 14 y 15 de mayo, el tiempo se mantiene estable y las temperaturas van en aumento en Paraguay luego de varios días de frío intenso.

Sin embargo, ni la ausencia de lluvias ni la pausa en el frío durarían mucho, según advirtió hoy Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, quien hizo un resumen de cómo se presentará el tiempo en Paraguay en lo que queda de la semana.

Hoy, Asunción registraba 8 grados centígrados antes del amanecer y las mínimas a nivel nacional se situaban entre los 8 y 10 grados, índices más altos que los que se registraban en días anteriores, en los que las mínimas se ubicaban en torno a 5 grados y algunas zonas incluso llegaron a 1 grado.

Lea más: Frío extremo: la temperatura más baja esta madrugada fue de menos de 1 °C

La temperatura seguirá subiendo en los próximos días, indicó Mingo, quien anticipó temperaturas mínimas de 12 grados en Asunción mañana, 15 grados el viernes y entre 17 y 18 grados el sábado y el domingo. En general, las condiciones del tiempo serán propicias para actividades al aire libre en los días feriados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lluvias el fin de semana y luego vuelve el frío

Ese ascenso de la temperatura, sin embargo, vendrá acompañado de un “transporte importante de aire cálido y con contenido de humedad” que podría causar que se registren lluvias el sábado y el domingo, agregó.

Las lluvias afectarían principalmente a departamentos del noreste del país como Amambay, Concepción, Canindeyú, San Pedro, Alto Paraná y partes del Chaco, pero no se puede descartar que también se produzcan precipitaciones en la zona de Asunción, subrayó el meteorólogo.

Lea más: Escarchas y bajas temperaturas: advierten peligro de afectaciones para cultivos en Itapúa

Mingo advirtió que la temperatura volvería a bajar en las horas finales del domingo o las primeras del próximo lunes, al esperarse el ingreso de una masa de aire frío proveniente de Argentina, lo que podría crear condiciones de frío similares a las de los últimos días.