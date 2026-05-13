Salario mínimo debe ser G. 7.614.000, según CSC

El viernes iniciaron las reuniones del Conasam en las que se discute cuál será el nuevo monto del salario mínimo, hoy establecido en G. 2.899.048 mensual, y que se define por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP), el cual informó que la inflación acumulada a abril de 2026 fue del 2,2% y la interanual del 2,3%.

Uno de los debates principales se da sobre los parámetros que se tienen en cuenta para el IPC, ya que las centrales obreras y economistas critican que no refleja la pérdida del poder adquisitivo del trabajador.

En este escenario, la CSC realizó hoy una movilización frente a la sede del MTESS de Asunción con la que exigieron que se realice una audiencia pública para estudiar los parámetros a tener en cuenta para el reajuste del salario mínimo.

“Venimos a exigir nuevamente al Ministerio de Trabajo que convoque, que presione a una audiencia pública para hablar del costo de vida del trabajador para poder determinar un salario mínimo digno para la familia trabajadora en nuestro país. Nosotros denunciamos que hasta hoy en día el Estado paraguayo no se ha hecho cargo de realizar un estudio serio respecto a lo que es el costo de vida del trabajador. Los cálculos para establecer el salario mínimo en nuestro país están desfasados”, denunció Ernesto Ojeda, vocero de la organización.

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Piden que salario mínimo sea de G. 7.614.000

Para Ojeda, esta audiencia pública sería para que todos los trabajadores y trabajadoras participen y escuchen cuánto es lo que se calcula de acuerdo a lo que necesita una familia trabajadora para poder vivir.

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Aseguró que según un análisis que realizaron desde la CSC del costo de vida desde la experiencia de los trabajadores y trabajadoras en su cotidianidad, da que el monto del salario mínimo debería ser de G. 7.614.000 para una vida digna.

Recordó que el salario mínimo es referencial para todos los otros salarios, además de que más del 58% de los trabajadores no están ganando ni siquiera este salario mínimo.

Uno de los parámetros que las mismas centrales obreras piden incluir en el cálculo es la deuda del trabajador, que se estima ocupa entre 26% y 30% del ingreso.

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También denunció que el BCP mide de forma parcial y manipulada el IPC.

Parámetros para el salario mínimo

Consideran que las necesidades para una familia trabajadora como lo establece el Código Laboral, que debe garantizar condiciones de vida digna cubriendo necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda, recreación, educación, vestuario, no se tienen en cuenta.

“Ellos dicen, ‘coman puchero, con G. 10.000 se puede vivir’. ¿De dónde sacan eso? Que sean claros ¿Cuánto le cuesta un almuerzo a una familia trabajadora? ¿Cuánto le cuesta el desayuno a una familia trabajadora?“, insistió Ojeda.

La CSC realizó un cálculo considerando una familia de cuatro personas, en la que un desayuno, café con leche con galletas, al día cuesta G. 22.000, lo que al mes hace un total de G. 660.000.

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El almuerzo, un guiso de arroz con carne, por día cuesta G. 55.500, lo que al mes suma G. 1.665.000.

La cena, un guiso de fideo de pollo, al día cuesta G. 52.000, lo que al mes suma G. 1.560.000.

Los gastos entre comidas que son parte de la cotidianidad de los trabajadores y trabajadoras como el tereré, la merienda, media mañana, etcétera, hacen un total de G. 17.000 por día, lo que suma un total al mes de G. 510.000.

La merienda para los niños y niñas, más conocido como recreo, para dos hijos es de G. 10.000 por día, lo que sumado al mes sería G. 220.000.

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Además de esto, también hicieron la suma de los gastos mensuales de servicios y otros elementos como vestimenta, medicamentos, recreación, artículos de limpieza, alquiler, Wi-Fi, gas, aporte al Instituto de Previsión Social, servicio de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), lo que suma un total al mes de G. 2.555.000.

Otro punto es que no se considera un parámetro como es el pasaje, el cual, sería de G. 18.000 por día, sumado sería un total al mes de G. 444.000.