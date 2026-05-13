Banco Atlas apertura cuenta en causa judicial y deposita voluntariamente USD 718.570

Esta medida no representa, bajo ningún concepto, una aceptación de cargos, responsabilidades ni el reconocimiento de irregularidad alguna, ni responde al cumplimiento de una obligación impuesta a la entidad. Se trata de una decisión adoptada de manera voluntaria, como una muestra de buena fe institucional, orientada a resguardar la transparencia del proceso y reafirmar la integridad con la que actúa Banco Atlas.

Esta determinación, de carácter estrictamente prudente y preventivo, refleja el respeto de Banco Atlas por el proceso jurisdiccional y las autoridades competentes, manteniendo intacta su postura de defensa y reafirma su compromiso con la ética financiera y la transparencia institucional.

Asunción, 13 de mayo de 2026.

Banco Atlas S.A.