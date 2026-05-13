Nacionales
13 de mayo de 2026 a la - 17:55

Banco Atlas apertura cuenta en causa judicial y deposita voluntariamente USD 718.570

comunicado atlas
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Banco Atlas S.A. comunica que ha tomado la decisión de depositar voluntariamente la suma de USD 718.570 en una cuenta abierta a nombre de la Causa Judicial N.º 6/2021, en el marco del proceso vinculado al señor Nicolás Leoz.

Por ABC Color

Esta medida no representa, bajo ningún concepto, una aceptación de cargos, responsabilidades ni el reconocimiento de irregularidad alguna, ni responde al cumplimiento de una obligación impuesta a la entidad. Se trata de una decisión adoptada de manera voluntaria, como una muestra de buena fe institucional, orientada a resguardar la transparencia del proceso y reafirmar la integridad con la que actúa Banco Atlas.

Esta determinación, de carácter estrictamente prudente y preventivo, refleja el respeto de Banco Atlas por el proceso jurisdiccional y las autoridades competentes, manteniendo intacta su postura de defensa y reafirma su compromiso con la ética financiera y la transparencia institucional.

Asunción, 13 de mayo de 2026.

Banco Atlas S.A.