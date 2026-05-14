A La Gran 7-30
14 de mayo de 2026 a la - 11:15

AUDIO: Nivel del Río Paraguay, en ascenso

Varilla de medición en el río Paraguay con nivel de agua a 3, 28 m, rodeada de plantas acuáticas y residuos plásticos.
El río Paraguay presenta un nivel de agua de 3,28 en Asunción.ABC TV