Sole Núñez apunta contra Samaniego y Pérez: “Son más de lo mismo”

Este jueves, en una entrevista en el programa Mesa con EVP, de ABC TV, la precandidata a la Intendencia de Asunción por la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez, lanzó duras críticas contra los aspirantes colorados Arnaldo Samaniego y Camilo Pérez, a quienes calificó como “el continuismo” de la gestión del intendente Óscar Rodríguez.

Según sostuvo, ambos sectores responden al mismo esquema político que llevó a la Municipalidad de Asunción a una profunda crisis administrativa y financiera.

“Ambos necesitan alimentar la maquinaria del partido dentro de Asunción. La Municipalidad hoy es funcional a esa estructura”, afirmó.

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Cuestionó cantidad de funcionarios

Uno de los puntos más contundentes de sus declaraciones fue la propuesta de reducir la cantidad de funcionarios municipales. Núñez aseguró que el modelo actual es “insostenible”, debido al elevado nivel de burocracia y al uso político de cargos dentro de la comuna.

Indicó que Asunción cuenta actualmente con 19,5 funcionarios por cada mil habitantes, una cifra que consideró excesiva para los servicios que presta la Municipalidad.

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“No se puede seguir sosteniendo un modelo ineficiente y burocrático que le da la espalda a la gente”, expresó.

También sostuvo que existen contrataciones vinculadas a operadores políticos y afirmó que muchos funcionarios cobran salarios sin cumplir funciones reales.

“Quien cobra dinero y no va a trabajar le roba al contribuyente”, lanzó.

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“La punta del iceberg”

La exministra también se refirió a la intervención de la Municipalidad y aseguró que las irregularidades detectadas hasta ahora serían apenas una parte de los problemas existentes dentro de la administración capitalina.

Afirmó que existe una “cultura de oscurantismo y secretismo” dentro de la comuna y cuestionó que incluso la Junta Municipal tenga dificultades para acceder a información del Ejecutivo.

“Lo que encontró el interventor es apenas la punta del iceberg”, advirtió.

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Apunta al discurso de cambio

Núñez insistió en que la oposición representa la única alternativa real de transformación para la capital y buscó instalar un contraste directo entre “los mismos de siempre” y una nueva forma de administrar la ciudad.

“Acá necesitamos un cambio real en la Municipalidad y no vamos a lograrlo con quienes forman parte del mismo sistema”, concluyó.