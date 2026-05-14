Video: El poste le dijo “no” al penal del goleador Lorenzo Melgarejo

La gran polémica de la tarde se desató en la recta final del primer tiempo, cuando el árbitro Derlis Benítez sancionó un penal tras una acción dividida entre el portero Ángel Martínez y Álvaro Campuzano que generó reclamos en las filas del “Gallo Norteño”.

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Con la serenidad que lo caracteriza, Melgarejo se acomodó frente al balón y, con pasos lentos, logró descolocar por completo al guardameta. Sin embargo, su exquisita definición de zurda terminó impactando contra el vertical derecho, dejando el marcador inamovible hasta el pitazo final.

😱¡EL PALO Y MARTÍNEZ LE DIJERON QUE NO! Lorenzo Melgarejo no pudo abrir el marcador en la Huerta.



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La batalla por el goleo se aprieta

Pese al penal fallido, el oriundo de Loma Grande se mantiene firme en la cima de la tabla de máximos anotadores con 13 conquistas en lo que va del torneo. No obstante, este tropiezo le impidió sentenciar la carrera por el “Botín de Oro” del fútbol paraguayo, dejando la puerta abierta a sus inmediatos perseguidores en el tramo final del campeonato.

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Actualmente, Melgarejo sostiene una ventaja de apenas dos tantos sobre Allan Wlk, el referente ofensivo de Recoleta FC que suma 11 goles y que tendrá la oportunidad de recortar distancias mañana en el choque ante Olimpia. Un escalón más abajo aparece el argentino Iván Maggi, quien acumula 10 anotaciones con el Sportivo Luqueño y buscará dar el golpe este domingo cuando el “Chanchón” visite al Sportivo San Lorenzo.