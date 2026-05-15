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La homilía estuvo cargada de reclamos sociales y políticos y con una sutileza enumeró las graves falencias del poder de turno.

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“Pinocho” no se mostró incómodo durante una “eterna” pero contundente homilía. Conste que el cardenal Martínez defendió la libertad de prensa y de expresión y afirmó que la sociedad necesita de voces críticas.

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Esta exhortación contradice totalmente la hoja de ruta del cartismo, que tiene entre sus objetivos “domesticar” a los críticos y atacar a quienes se niegan a arrodillarse ante el autoritarismo que maneja el poder en el país.

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Al cartismo le entró por un oído y le salió por el otro la homilía, pero es bueno que le “griten” estas verdades a este grupo de poder que se cree dueño del país. Más aún si pregonan Dios, Patria y Familia.

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Apareció el “Patrão” y lanzó un mensaje poco patriótico y para nada conciliador.

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Raulito Latorre quiso llamar la atención de “Pinocho” pero especialmente de Alliana. Como sabe que va a comer hule en su intención de ser candidato a vicepresidente de la República para el 2028 por el cartismo, entonces intenta por todos los medios ser un “papable”.

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Se hizo angá selfie en el Palacio de López para intentar enviar señales de esperanza a sus alicaídas bases capitalinas.

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Abdo estuvo duro ayer en Luque. Intentó jugar a las adivinanzas pero “disparó” directo al cuerpo de “Pinocho”. Habló de liberales disfrazados de colorados que están en el poder. ¿Quién más puede ser?

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Y hablando de disfrazados, había sido que Dionisio Amarilla está intentando reclutar opositores no liberales para formar una chapa para el 2028. Le visitó al intendente Yd pero este le dijo que no.

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Ojo que la intención cartista, que impulsa Amarilla, es evitar que el PLRA respalde a Miguel Prieto para las presidenciales 2028.

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Con esta jugada, el cartismo quiere tener continuidad en el poder porque parece que los números no le favorecen a Alliana. Por ahí cerca está Camilo Pérez, el candidato y compañero de equipo de Nenecho.