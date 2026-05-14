A La Gran 7-30
14 de mayo de 2026 a la - 11:00

AUDIO: Riera afirma que Paraguay es uno de los países más seguros de la región

Enrique Riera en chaqueta negra habla en podio con micrófono ante una multitud en un evento al aire libre.
Enrique Riera pronuncia un discurso durante la entrega de chalecos antibalas en la FOPE.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay