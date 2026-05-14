A La Gran 7-30
14 de mayo de 2026 a la - 11:01

AUDIO: Te Deum 2026: Iglesia denuncia ante Peña, corrupción, clientelismo y malversación

Cardenal Vicenzo Turturro en vestimenta blanca y birrete rojo, hablando ante un micrófono rodeado de clérigos atentos.
El cardenal Adalberto Martínez pronunció un duro discurso durante la ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana.Gustavo Machado