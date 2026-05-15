A La Gran 7-30
15 de mayo de 2026 a la - 09:31

AUDIO: Desde la Policía consideran que robos durante festejos patrios fueron “mínimos”

Multitud en calle decorada con banderas, personas en grupos conversando, algunas vestidas con colores de la bandera paraguaya.
Personas disfrutaron de la Feria Paraguay en las calles con banderas y colores patrios.ARCENIO ACUÑA