A La Gran 7-30
15 de mayo de 2026 a la - 10:21

AUDIO: Senador Silvio “Beto” Ovelar involucrado en un accidente fatal en Caaguazú

Un hombre de 51 años falleció en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el senador Silvio Ovelar.
Un hombre de 51 años falleció en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el senador Silvio Ovelar.