A La Gran 7-30
19 de mayo de 2026 a la - 11:57

AUDIO: Alerta por heladas: cuándo, dónde impactarán y cómo proteger los cultivos

El trigo de la zafra 2020 sufrió heladas así como sequía, por lo que se produjo una merma importante en la producción total y que afectó la exportación.
El trigo de la zafra 2020 sufrió heladas así como sequía, por lo que se produjo una merma importante en la producción total y que afectó la exportación.Archivo, ABC Color