Video: asaltaron dos surtidores en Limpio y terminaron detenidos tras rastrillaje policial

Agentes policiales detuvieron a tres presuntos autores de robos agravados perpetrados en dos estaciones de servicio de Limpio durante la noche del domingo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 9ª Central luego de un rastrillaje efectuado tras las denuncias de los atracos registrados en una estación Petrochaco y otra de la cadena Shell.

El comisario José Acosta informó que los sospechosos se movilizaban a bordo de un automóvil Toyota Spacio blanco y que dos de ellos descendían para intimidar a los playeros y exigir la entrega de la recaudación.

“Uno de los integrantes se trata de una persona a quien nosotros le ponemos el apodo de Freddy Mercury”, señaló el jefe policial.

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Uno de los detenidos es exmilitar

Entre los detenidos figura José Luis Cubilla, de 63 años, un suboficial principal retirado de las Fuerzas Armadas, quien —según la Policía— conducía el vehículo utilizado durante los asaltos.

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El hombre además portaba una credencial como supervisor de una empresa de seguridad privada y asumió la propiedad del arma de fuego incautada durante el operativo.

De acuerdo con el informe policial, en el interior del automóvil fue hallada una pistola de procedencia israelí con 28 cartuchos sin percutir.

La Policía indicó además que durante uno de los asaltos se efectuó un disparo intimidatorio para reducir a las víctimas.

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“Freddy Mercury”, viejo conocido de la Policía

Otro de los detenidos fue identificado como Jorge Daniel Samudio, alias “Freddy Mercury”, de 25 años, quien posee antecedentes por robo, según datos policiales.

“El apodado Freddy Mercury es conocido acá en la zona de Limpio por antecedentes de hurto agravado y hurto”, manifestó el comisario Acosta.

El tercer detenido fue identificado como Marcelo Fabián Martínez Espinoza, de 20 años.

Los tres fueron localizados en una vivienda del barrio San Marcos, donde supuestamente buscaron refugiarse luego de los atracos.

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Dinero robado y rápida reacción policial

Las víctimas fueron trabajadores de dos estaciones de servicio ubicadas en distintos puntos de Limpio.

Según el reporte oficial, de la estación Petrochaco los asaltantes se llevaron G. 668.000, mientras que del surtidor Shell sustrajeron aproximadamente G. 250.000.

Tras acceder a imágenes de circuito cerrado, los intervinientes iniciaron un rastrillaje y lograron ubicar el automóvil sospechoso pocas horas después.

La fiscala Víctor Villaverde dispuso la detención de los tres sospechosos, además de la incautación del vehículo y del arma de fuego utilizada en los asaltos.

Personal de Criminalística también intervino para levantar evidencias y recuperar una vainilla servida hallada en uno de los lugares atacados.