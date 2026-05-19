Santi Peña alabó a Jimmy en 2023 y afirmó que sería parte del Gobierno

En un intento por aplacar el escándalo de La Red Desinformante”, una maquinaria que invirtió cerca de medio millón de dólares en plataformas como Meta y Google para atacar a periodistas independientes y opositores políticos, el presidente Santiago Peña intentó tomar distancia de uno de los principales señalados del esquema, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui.

En recientes declaraciones a la prensa, el jefe de Estado afirmó que no existe vínculo formal con el operador: “Jimmy es un militante del Partido Colorado como miles otros, un simpatizante dentro del partido”.

En esa misma línea, Peña intentó desmentir la influencia de Villaverde en la residencia presidencial, asegurando: “Él no trabaja en el área de comunicación dentro del Gobierno. Es mentira que hace oficina en Mburuvicha Róga”.

Sin embargo, el archivo periodístico sepulta la versión oficial y expone el contraste mentiroso del Ejecutivo. El 2 de mayo de 2023, apenas dos días después de ganar las elecciones generales, Peña concedió una entrevista a la 1080 AM, donde confirmó a Villaverde como el encargado oficial de su presencia digital.

Al ser consultado directamente sobre cómo sería su comunicación y quiénes manejarían el área, Peña respondió de forma textual y halagadora: “Carlos Sánchez ha sido mi jefe de prensa, seguirá siendo mi jefe de prensa, es una persona que conoce, sabe mi personalidad y lo mismo Jimmy, que está en el manejo de redes”.

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El apuro actual del Gobierno por invisibilizar a Villaverde ocurre luego de que la investigación lo identificara como uno de los fundadores de la agencia Comunik, estructura ligada a páginas responsables de la “campaña sucia”, como Sucia Política, el pseudomedio Central Noticias y otra red de páginas en distintas redes sociales, ahora investigadas por la justicia.

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Además, las negaciones del presidente sobre la presencia del operador en Mburuvicha Róga chocan contra documentos oficiales. En julio de 2025, la propia Dirección General de Información Presidencial mandó a imprimir un carnet a nombre de Villaverde, asignándole expresamente el cargo de Comunicación Digital para autorizar su acceso a la residencia estatal.

¡Gobierno de mitómanos!, acusa senador Filizzola

El senador de la República, Rafael Filizzola, se pronunció a través de la red social X sobre la reciente revelación que vincula oficialmente a Juan “Jimmy” Villaverde con la Presidencia de la República afirmando que “se derrumba la mentira del presidente Peña y del ministro del Mitic”.

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El legislador acusó de mitómanos a los del Gobierno, además de alertar sobre el despilfarro de recursos públicos para ataques a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

“¡Gobierno de mitómanos! Se gastaron más de 470.000 dólares en pautas en Meta y cerca de 100.000 dólares en YouTube. ¿De dónde salió ese dinero? Más de medio millón de dólares para atacar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. ¡Miserables!”, señaló en su posteo. En otra publicación, aprovechó para recordar la charla organizada por el cartismo sobre el teórico nazi Joseph Goebbels recientemente realizada y dijo que, en cualquier otro lugar, el caso escandalizaría a todo el país.

leonardo.gomez@abc.com.py