Diputados: nuevo intento para la “desobligación automática” del pago de pensión para los hijos

Como 6º punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fijada para hoy a las 9:00 figura para su tratamiento el proyecto “que modifica el artículo 189 de la Ley 1680/01 “Código de la niñez y adolescencia”, que pretende que de forma automática y sin necesidad de orden judicial, el mismo día que un hijo cumpla la mayoría de edad cese la obligación del pago de la pensión alimentaria.

El proyecto de los diputados aliados cartistas Jatar “Oso” Fernández y Hugo Meza (ambos ANR, B) genera controversia por considerarse “regresivo”, sobre todo en un país donde, según el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) de la Corte Suprema de Justicia, hasta inicios de este mes se registraron unos 2.276 deudores alimentarios.

El proyecto de ley viene siendo postergado hace varias semanas, y entre sus principales críticos se encuentra la dputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), que pidió el rechazo de esta iniciativa.

“Realmente el planteamiento del proyecto de modificación del Código de la Niñez plantea una regresión en el nivel de protección del derecho alimentario. Es gravísimo lo que se pretende aprobar”, advirtió Ortega.

Si bien la ley actual ya establece el cese de la obligación del pago de la pensión alimentaria desde el momento en que el hijo/a cumple la mayoría de edad, se establece que se requiere una orden judicial para oficializar el trámite. Ahora se pretende omitir dicho trámite.

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“Solamente un interesado en no cumplir su deber alimentario puede plantear una modificación del Código (de la niñez) de este nivel. Es técnicamente deficiente, jurídicamente riesgosa y socialmente regresiva en cuanto a nuestra protección, de nuestros niños, niñas y adolescentes, que muchos crecen en hogares monoparentales, principalmente solo con madres”, señaló Ortega.

Esto de hecho se sustenta en los datos del Redam, ya que de los 2.276 deudores alimentarios, solo 34 son mujeres, el resto varones.

La legisladora enfatizó en solicitar, a una cámara que se dice “provida y profamilia”, priorizar el “enfoque de protección del niño y la niña, que tienen el derecho de ser alimentados por sus progenitores, en este caso, los que solamente procrean y alimentan”.

El proyecto, además, tiene dictámenes en mayoría por el rechazo.

Otro puntos en el orden del día

En total, hay 16 puntos en el orden del día, en una Cámara Baja que en las últimas semanas se caracterizó por no tratar siquiera un punto por falta de quórum.

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Entre los puntos más resaltantes de estos 16 se encuentra uno de los proyectos de ley planteados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para combatir la llamada “Mafia de los pagarés”.

Será la última chance para que los Diputados definan si se acepta la versión Senado o se ratifican en sus modificaciones, ya que tiene como fecha de sanción ficta (si no se trata hoy) el jueves 21.

Ambas versiones principalmente establecen la obligación de devolver los pagarés al deudor, una vez que se salde una deuda judicializada, aunque la versión de los Diputados plantea incluir, a pedido de la Corte, la figura de los pagarés electrónicos. La versión Senado solo contempla los documentos físicos.

Esta iniciativa legal es relevante, ya que la llamada “Mafia de los pagarés” utilizaba una y otra vez el mismo pagaré (incluso simples copias autenticadas) para ejecutar hasta 4 (cuatro) veces y en diferentes juzgados, juicios de cobro de deudas a una misma persona por una sola deuda.

Ahora, además, se pretende que todo juicio solo pueda iniciarse con el pagaré original, el cual quedará a cargo del juzgado en carácter de depositario judicial hasta que se finiquite el proceso y se salde la deuda.

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Por otra parte, también se podría tratar un controvertido proyecto para declarar de interés “cultural” las corridas de toros (torín) a nivel país.

La iniciativa es rechazada por la Dirección Nacional de Defensa Salud y Bienestar Animal y por organizaciones civiles de defensa de los animales, que consideran la práctica del torín como maltrato animal.