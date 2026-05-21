A La Gran 7-30
21 de mayo de 2026 a la - 12:34

AUDIO: “Peña dijo a ministros que hay canilla libre para Camilo Pérez”, denuncia Samaniego

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez y el presidente de la República, Santiago Peña.
El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez y el presidente de la República, Santiago Peña.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay