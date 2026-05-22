Paraguay vs. Nicaragua: Los precios de entradas para la despedida de la Albirroja

La selección de Paraguay reveló hoy los precios de las entradas para el último amistoso previo al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, enfrentará a Nicaragua en un partido que también es la despedida de los hinchas paraguayos: es el viernes 5 de junio, a las 19:15, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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“Desde este momento ya podés adquirir tus entradas para el último desafío de la Albirrio previo a la Copa. ¡Ingresá a http: tuti.com.py y conseguí las tuyas ahora mismo! Juntos, despedimos a nuestros mundialistas jugando en casa”, informó @Albirroja en las redes sociales. “Todos los menores de edad abonan sus entradas”, puntualizó el combinado nacional.

¡Es oficial! 🇵🇾🎫



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Juntos, despedimos a nuestros mundialistas jugando en casa 🏟🤩#VamosParaguay… pic.twitter.com/es1PCudH9b — Selección Paraguaya (@Albirroja) May 22, 2026

Paraguay vs. Nicaragua: Precios de entradas

Gradería Norte: 50.000 gs.

Gradería Sur: 50.000 gs.

Platea: 100.000 gs.

Preferencia A: 150.000 gs.

Preferencia B: 150.000 gs.

Preferencia C: 250.000 gs.

Preferencia D: 150.000 gs.

Preferencia E: 150.000 gs.

Vip Albirroja: 350.000 gs.

Paraguay vs. Nicaragua: 1 entrada, 1 remera

Los clientes del banco que patrocina a la selección de Paraguay (ueno Bank) tienen un beneficio exclusivo: adquiriendo una entrada, recibe de regalo una remera de la Albirroja “versión fan”. “Cada cliente podrá adquirir hasta un máximo de cinco (5) entradas, siendo requisito obligatorio que cada ticket esté debidamente nominado de forma única e individual”, añadió la Albirroja.

¿Dónde canjean las remeras “versión fan”?

“El canje de las remeras estará habilitado exclusivamente desde el lunes 1 de junio hasta el jueves 4 de junio de 2026 (…) Los detalles sobre la asignación específica del local correspondiente a cada comprador serán informados posteriormente de forma individualizada a través de un correo electrónico (mailing) enviado por la organización”, detalló el seleccionado guaraní.

Puntos de canje de remeras “versión fan”