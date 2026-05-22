Intento de atentado contra “Tío Rico” en cárcel de Minga Guazú: son reclusos vinculados al PCC

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que las autoridades penitenciarias detectaron un movimiento irregular en torno a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, dentro de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Según los reportes internos, un grupo de siete reclusos, todos integrantes del Primer Comando da Capital (PCC), intentaron vulnerar la seguridad del pabellón donde guarda reclusión el supuesto líder narco Miguel Insfrán, conocido como Tío Rico.

Nicora reveló que el informe del personal penitenciario detalla que los agresores buscaban llegar hasta la celda del encausado para atentar contra su integridad física. Sin embargo, el objetivo no pudo concretarse debido a que Insfrán se encontraba fuera de su celda, participando de una audiencia telemática con el Poder Judicial.

Señaló que aún no precisa si el hecho ocurrió el 11 de mayo, fecha en que se habría emitido el informe, o el día anterior. Agregó que la defensa legal de Tío Rico también reportó lo ocurrido.

Lea más: Fiscalía presenta pruebas contra Tío Rico y otros acusados en A Ultranza

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Traslado a Emboscada tras el incidente

Ante los hechos, el ministro de Justicia refirió que activaron los protocolos de seguridad necesarios, por lo que los siete internos identificados como los responsables del intento de atentado fueron trasladados de urgencia desde el penal de Minga Guazú hasta la Penitenciaría Martín Mendoza, ubicada en la ciudad de Emboscada.

Sobre el potencial riesgo que representaba este grupo, el ministro Nicora aclaró que, hasta el momento, no se maneja información de que los implicados hayan tenido acceso a armas de fuego o blancas para perpetrar el ataque.

“Esta persona no sufrió ningún tipo de agresión, no corrió riesgo real en atención a lo ocurrido, pero sí se toman medidas preventivas para evitar mayores inconvenientes. Estas personas sindicadas fueron remitidas a un módulo de máxima seguridad”, dijo.

Lea más: Tribunal inició juicio a Tío Rico y otros acusados en A Ultranza

Miguel Ángel Insfrán continúa cumpliendo prisión preventiva mientras enfrenta el proceso judicial por el operativo A Ultranza Py, uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.