Andrea Valobra aparece como funcionaria del Congreso de la mano de Lizarella Valiente

El ingreso de Andrea Valobra a la institución legislativa se dio de la mano de la senadora cartista Lizarella Valiente, con quien fue vista recientemente integrando el equipo de funcionarios que participó de actividades por el Día del Trabajador.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez dio su consentimiento para que la artista forme parte del plantel de funcionarios del Congreso Nacional.

La situación vuelve a exponer cómo músicos, artistas y figuras cercanas al oficialismo encuentran espacio dentro de la estructura estatal, especialmente en dependencias del Congreso Nacional, a través de padrinazgos políticos o vínculos con legisladores.

De funcionaria del Senado a cantar por el cumpleaños de “Bachi”

La presencia de Andrea Valobra en el Senado cobró notoriedad pública durante la última sesión ordinaria de la Cámara Alta. La cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Paraguayo al inicio de la jornada.

Pero el momento que más llamó la atención llegó después. A pedido del senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, el pleno autorizó que la funcionaria contratada dedicara una canción de cumpleaños al presidente del Senado, Basilio Núñez.

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La escena se produjo en plena sesión legislativa y generó comentarios tanto dentro como fuera del Congreso, debido a que Valobra es asiduamente vista en el pleno del Senado apoyada por una legisladora del cartismo.

Contrataciones y cercanía política

Andrea Valobra es estudiante universitaria, según consta en su última declaración jurada de bienes y renta, y actualmente integra la Orquesta Sinfónica del Congreso, una dependencia que históricamente fue utilizada para incorporar a músicos y artistas como funcionarios legislativos.

La cantante es funcionaria contratada del Congreso Nacional desde junio del 2025 hasta la fecha. Percibe un remuneración salarial de G. 5.500.000 y es integrante de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.

La cercanía de la artista con Lizarella Valiente quedó nuevamente en evidencia tras su aparición en actividades organizadas por la legisladora y posteriormente en el homenaje realizado a Basilio Núñez durante la sesión del miércoles pasado.