Asalto en Asunción: supuestos extranjeros lo citan para negociar, pero le roban dinero y joyas

Un hombre fue víctima de un asalto luego de acudir a una supuesta reunión de negocios en un departamento del barrio Recoleta de Asunción, donde fue emboscado por presuntos ciudadanos extranjeros que finalmente le despojaron de dinero en efectivo y joyas.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 10:00, en un departamento del edificio “Defensor 1″, situado sobre la calle Cruz del Defensor entre Campo Cervera y Manuel del Castillo.

La víctima fue identificada como Diego Iván Rodríguez Morínigo.

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Delincuentes lo maniataron y le robaron dinero y joyas

De acuerdo con el informe policial, el hombre relató que acudió al inmueble tras ser convocado por un extranjero con quien ya había realizado negocios anteriormente. Sin embargo, al llegar fue sorprendido por al menos otros dos hombres.

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El jefe de la Comisaría 6ª Metropolitana, comisario Sabino López, informó que los asaltantes intimidaron a la víctima, la maniataron y le cubrieron la boca con cinta adhesiva para impedir que pidiera ayuda. Posteriormente, se apoderaron de dinero en efectivo —cuyo monto aún no fue determinado— y de varias joyas.

Tras concretar el robo, los delincuentes abandonaron el lugar y dejaron a la víctima encerrada bajo llave dentro del departamento.

Investigan a presuntos extranjeros y el origen del alquiler del inmueble

Las primeras averiguaciones apuntan a que los autores serían ciudadanos extranjeros, posiblemente de nacionalidad colombiana o venezolana, según informó la Policía.

El comisario López explicó que los investigadores conversaron con los encargados del edificio para determinar quién había alquilado el departamento utilizado para concretar la cita. Sin embargo, los administradores señalaron que el inmueble fue arrendado mediante una plataforma de reservas y que no contaban con información precisa sobre los ocupantes.

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No descarta a una organización criminal internacional

El jefe policial señaló que los investigadores no descartan que los sospechosos formen parte de una estructura criminal dedicada a este tipo de hechos.

Incluso, mencionó que se realizan verificaciones para determinar si existe alguna relación con el grupo criminal de origen venezolano conocido como Tren de Aragua, aunque aclaró que hasta el momento no existen elementos concluyentes.

“Los investigadores están teniendo varias pistas y estarían realizando algunas averiguaciones concernientes a eso. No se descarta absolutamente nada”, expresó.

López añadió que ya se colectaron imágenes de circuito cerrado y otros elementos que servirán para la investigación.