¿Perdió FIUNA su acreditación? ANEAES aclara la situación de la carrera de Ingeniería Civil

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) salió al paso de las versiones que circularon sobre una supuesta pérdida de acreditación de la carrera de Ingeniería Civil, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA). El titular de la institución, José Duarte Penayo, fue declaró que dicha información es completamente falsa.

Duarte Penayo explicó que la carrera se encuentra en regla y que las dudas se deben a una confusión entre los dos sistemas de evaluación que administra la ANEAES, el modelo obligatorio del país y un sello de calidad regional.

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El presidente de la ANEAES pidió la total tranquilidad a los estudiantes, graduados y familias de la institución y aseguró que el proceso académico y legal de la FIUNA no sufre ninguna alteración ni perjuicio.

“La carrera de Ingeniería de la FIUNA está acreditada en el modelo nacional. Lo legal y válido es este modelo, donde la carrera se encuentra al día. No hay ningún tipo de perjuicio para los estudiantes ni problemas con las futuras titulaciones”, enfatizó Duarte Penayo.

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La acreditación local está regida por la Ley 2072 (en su artículo 2), que establece como obligatoria la evaluación para carreras de alta responsabilidad social, como lo es Ingeniería Civil. Al cumplir con este estándar, el Estado paraguayo respalda la calidad y la legalidad del título otorgado, según manifestó el titular de la ANEAES.

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El origen de la confusión, el rechazo en el sistema Arcu sur

Según aclaró Penayo, el malentendido se originó porque la carrera de la FIUNA se postuló recientemente al sistema Arcu sur, un modelo de acreditación regional que abarca a los países del Mercosur.

Duarte Penayo aclaró que este proceso es “totalmente voluntario”, y es una distinción o “sello plus” internacional que las universidades deciden buscar por iniciativa propia. En esta oportunidad, la carrera no logró pasar dicha evaluación.

El titular de la ANEAES detalló que el modelo Arcusur no utiliza los mismos criterios que el nacional, ya que aplica estándares internacionales muy estrictos y evaluaciones principalmente cualitativas.

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El examen analiza a fondo dimensiones complejas como la infraestructura de los laboratorios, los sistemas de gobernanza interna, los reglamentos y la solidez global del proyecto académico.

Un plan de mejoras con la mira puesta en 2028

Desde la ANEAES recordaron que el espíritu de la institución no es punitivo, sino el de impulsar una mejora continua en la educación superior paraguaya.

Tras recibir el informe detallado con las debilidades detectadas, las autoridades de la FIUNA ya cuentan con una hoja de ruta técnica para corregir las falencias. De acuerdo con los reglamentos internacionales vigentes, la facultad tendrá un lapso de dos años para adecuar su presupuesto, optimizar sus recursos y volver a presentarse con altas probabilidades de obtener el sello del Mercosur.