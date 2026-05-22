A La Gran 7-30
22 de mayo de 2026 a la - 09:57

AUDIO: A Ultranza: audiencia preliminar para Gianina García será en junio

Gianina García, en la cárcel de Viñas Cue, custodiada por militares. Al parecer sus allegados no esperaban que la iban a llevar a ese presidio.
Gianina García, en la cárcel de Viñas Cue, custodiada por militares. Al parecer sus allegados no esperaban que la iban a llevar a ese presidio.Gentileza