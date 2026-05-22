A La Gran 7-30
22 de mayo de 2026 a la - 09:59

AUDIO: Gustavo Alfaro tramita su residencia permanente en Paraguay

Gustavo Alfaro sentado frente a una computadora mientras otros dos observan la gestión en oficina formal.
Gustavo Alfaro y su equipo iniciaron trámites en la Dirección de Migraciones de Asunción.