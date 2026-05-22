A La Gran 7-30
22 de mayo de 2026 a la - 14:02

AUDIO: Intento de atentado contra Tío Rico en cárcel de Minga Guazú: son reclusos vinculados al PCC

Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", aguardando su audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia, junto a su abogado.
Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", aguardando su audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia, junto a su abogado.Fiona Aquino