A La Gran 7-30
26 de mayo de 2026 a la - 11:15

AUDIO: Copia Fiel 2.0: candidato cartista actuaba como “cerebro” para blindar bienes de “Lalo” Gomes

Hombre con cabello corto y blazer claro sonríe en oficina, junto a un cartel que indica su cargo como Director de Catastro.
Roberto Cubilla Sanabria fue capturado como parte del operativo "Copia Fiel 2.0" en Luque esta mañana.Gentileza