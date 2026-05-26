¡Daniel Vallejo clasificó a la segunda ronda del Roland Garros!

Daniel Vallejo accedió a la segunda ronda del Roland Garros 2026. El tenista de 22 años clasificó a la próxima instancia del segundo Grand Slam de la temporada a causa de la lesión de Cameron Norrie: el paraguayo había ganado el primer set en el tie break por 7-6 (7) y estaba 2-0 arriba en el segundo hasta el británico abandonó tras 1 una hora y 18 minutos de partido.

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El retiro de Cameron fue una molestia física, motivo por el cual Vallejo está instalado en la siguiente etapa. El rival del guaraní será el francés Moise Kouame: el tenista de 17 años disputa el certamen por una wild card y en el debut, superó por 7-6 (4), 6-2 y 6-1 al croata Marin Cilic en 2 horas y 38 minutos en el Simonne-Mathieu del estadio Roland Garros.

Daniel Vallejo juega el main draw de Roland Garros por primera vez

Daniel Vallejo disputa el Roland Garros desde el cuadro principal por primera vez. Este año, el actual número 71 del ranking ATP quedó a un partido de clasificar al Australia Open (eliminado en la tercera ronda de la qualy), el primer grande del tenis de la temporada. Posterior al torneo en la tierra batida de Francia, jugará Wimbledon, también desde el main draw.