Policiales
26 de mayo de 2026 a la - 11:51

Hijo de Perla de Vázquez cae por presunto narcotráfico en Santaní

José Emilio Vázquez Acosta, hijo de la exdiputada del departamento de San Pedro Perla de Vázquez, fue detenido este martes durante un allanamiento del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. La detención de Vázquez Acosta y otra persona más se concretó en el distrito de San Estanislao, bajo la sospecha de que dirigían un esquema de distribución de cocaína en la zona.

Por ABC Color

El Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional encabezó un procedimiento en el distrito de San Estanislao, San Pedro, donde detuvo a José Emilio Vázquez Acosta (32) y Esteban Darío Benítez Armoa (26), señalados de encabezar un esquema que se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes, específicamente cocaína, en la zona baja de la ciudad.

Vázquez Acosta es hijo de la exdiputada colorada Perla Acosta de Vázquez, importante referente de su partido en esa zona del país.

¿Qué encontraron los intervinientes durante el allanamiento?

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento -además de la detención- permitió la incautación de importantes evidencias entre las que se cita:

  • Supuesto clorhidrato de cocaína: 7,1 gramos, que una vez distribuidas, equivaldrían a unas 40 dosis
  • Supuesta marihuana: 390,8 gramos, distribuidos en seis porciones medianas
  • Sustancia blanquecina a determinar: 70,3 gramos
  • Dinero en efectivo: G. 21.192.000 y US$ 1.100
  • Celulares
  • Documentos varios
  • Dos balanzas de precisión
  • Camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, color negro, año 2021, sin matrícula
  • Automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, color gris, con matrícula N° HCT104PY
  • Arma de fuego, tipo pistola, replica de Glock
Mesa con objetos incautados: pistola, paquetes de sustancias, frasco y dinero en efectivo, en ambiente policial.
La Policía Nacional incautó etas evidencias durante el operativo antinarcóticos en San Estanislao.

El fiscal asignado al operativo es el abogado Jorge Isaak Encina Alder, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de San Pedro.

Tres hombres presentes: uno con toalla roja, otro agachado junto al auto gris y un agente con uniforme en garaje residencial.
Agentes revisan un vehículo incautado durante la detención por narcotráfico.

Según datos del Ministerio Público, José Emilio fue acusado por la Fiscalía en 2022 por los delitos de apropiación, asociación criminal y reducción, proceso que afrontó junto a uno de sus hermanos y otros dos hombres.

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