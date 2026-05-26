Hijo de Perla de Vázquez cae por presunto narcotráfico en Santaní

El Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional encabezó un procedimiento en el distrito de San Estanislao, San Pedro, donde detuvo a José Emilio Vázquez Acosta (32) y Esteban Darío Benítez Armoa (26), señalados de encabezar un esquema que se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes, específicamente cocaína, en la zona baja de la ciudad.
Vázquez Acosta es hijo de la exdiputada colorada Perla Acosta de Vázquez, importante referente de su partido en esa zona del país.
¿Qué encontraron los intervinientes durante el allanamiento?
De acuerdo con el informe policial, el procedimiento -además de la detención- permitió la incautación de importantes evidencias entre las que se cita:
- Supuesto clorhidrato de cocaína: 7,1 gramos, que una vez distribuidas, equivaldrían a unas 40 dosis
- Supuesta marihuana: 390,8 gramos, distribuidos en seis porciones medianas
- Sustancia blanquecina a determinar: 70,3 gramos
- Dinero en efectivo: G. 21.192.000 y US$ 1.100
- Celulares
- Documentos varios
- Dos balanzas de precisión
- Camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, color negro, año 2021, sin matrícula
- Automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, color gris, con matrícula N° HCT104PY
- Arma de fuego, tipo pistola, replica de Glock
El fiscal asignado al operativo es el abogado Jorge Isaak Encina Alder, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de San Pedro.
Según datos del Ministerio Público, José Emilio fue acusado por la Fiscalía en 2022 por los delitos de apropiación, asociación criminal y reducción, proceso que afrontó junto a uno de sus hermanos y otros dos hombres.
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