Hijo de Perla de Vázquez cae por presunto narcotráfico en Santaní

José Emilio Vázquez Acosta, hijo de la exdiputada del departamento de San Pedro Perla de Vázquez, fue detenido este martes durante un allanamiento del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. La detención de Vázquez Acosta y otra persona más se concretó en el distrito de San Estanislao, bajo la sospecha de que dirigían un esquema de distribución de cocaína en la zona.