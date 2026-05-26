Fuerte silencio de viceministra del Mitic tras revelarse nexo con agencia

El 11 de marzo de 2018, Mabel Tatiana González Amaya celebraba, junto con el equipo de la agencia Azafrán y la actual viceministra de comunicaciones del Gobierno, Alejandra Duarte Albospino, nuevos desafíos asumidos profesionalmente.

La “colombiana”, como se la conoce en pasillos del Mitic y el Poder Ejecutivo, ocupó el cargo de responsable de cuentas de Paraguay para la agencia. Antes de esto, ella venía trabajando como especialista en anuncios para Google.

Según los rastros dejados en su perfil de LinkedIn (eliminado tras la publicación de la serie La Red Desinformante), Tatiana ocupó tales funciones hasta 2024.

En ese mismo año, mientras su “gran amiga” asumía el viceministerio, ella pasaba a trabajar como project manager en una “Consultoría Digital para Gobierno”, sin dar más detalles en la red social laboral.

Una relación construida

Tras el encuentro de marzo, el 3 de julio de 2018, Tatiana publicaba en la red social Facebook varias fotos con el texto: “Cumpleaños de mi gran amiga... te adoro y que sean muchos años más celebrando juntas.. gracias por todo y por tanto” (sic). Luego de esto, avanzó la constitución de la sociedad en Paraguay, con dirección O’Leary 966, Asunción.

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El 16 noviembre de 2022, a solo dos días de la interna partidaria donde se definiría la candidatura presidencial de Santiago Peña por la Asociación Nacional Republicana (ANR), parte de la cúpula de Azafrán vino a Paraguay y realizó un taller en un ciclo de charlas organizado por la agencia Prana, denominado Sinergia, organizado principalmente por la actual viceministra.

En tal actividad, Tatiana González estuvo en calidad de disertante junto con su compañero de la agencia, Daniel Ambrosini.

Además, también asistieron el ahora encargado de comunicaciones de la ANR, Mariano Mercado, y la actual directora de medios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Guillermina González.

Sepulcral silencio

Desde el sábado intentamos obtener la versión, tanto de Tatiana González al teléfono con terminación 245, así como la de la viceministra Duarte. Sin embargo, ambas no responden a las llamadas y mensajes.

Nexo con campaña sucia

O’Leary 966 es la dirección correspondiente a Yecika Bracho, titular de la línea celular ligada a Despierta Paraguay, página usada para atacar a medios, periodistas y críticos al Gobierno de Peña.

En la misma dirección opera Azafrán SA, agencia que también brindó servicios en los juegos ASU 2025.

Confirman rol de Tatiana

Laura Leguizamón, directora de Prana, reconoció a ABC que González era ejecutiva de cuentas de la agencia Azafrán. Sin embargo, aclaró que desconoce hasta cuándo trabajó allí, diciendo que hace mucho tiempo dejaron de operar con dicha agencia. Además, aseguró no tener el número de teléfono de Tatiana ni de ninguna otra persona vinculada a Azafrán.

Por otra parte, Larissa Schaerer, del Comité Olímpico Paraguayo, confirmó la contratación de Azafrán para crear un chatbot que operó durante los juegos ASU 2025, aunque dijo que fue con “fondos propios” y por un monto pequeño.

leonardo.gomez@abc.com.py