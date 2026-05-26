Detienen a precandidato cartista a concejal por supuesto blanqueo de bienes de “Lalo” Gomes

El operativo “Copia Fiel 2.0”, ejecutado esta madrugada, logró la captura de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato cartista a concejal de Luque por la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el equipo del intendentable Hugui Farías (ANR-HC).

El detenido es señalado como la pieza clave en una red criminal que operaba para ocultar inmuebles de procesados por narcotráfico y lavado de activos, específicamente los bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

El comisario Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, confirmó que este procedimiento es la continuación de la investigación denominada “Copia Fiel”. En esta segunda fase, las autoridades ejecutaron cinco allanamientos simultáneos -uno de ellos en la vivienda del detenido- bajo la dirección de diversos agentes fiscales especializados en Crimen Organizado.

El objetivo principal de estos operativos fue la búsqueda de evidencias en la residencia del precandidato. Según indicó el jefe policial, el esquema no solo operaba para la familia Gomes, sino que también gestionaba activos para otras organizaciones criminales que ya estaban bajo investigación.

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Nexo con Registros Públicos y escribanías

La investigación apunta a que Roberto Cubilla actuaba como el articulador principal entre los interesados en ocultar bienes y los funcionarios encargados de legalizar dichas transacciones.

“Para nosotros es el articular y coordinador quien hacía de nexo con funcionarios, de Registros Públicos principalmente, y con escribanos en general a los efectos de hacer las transferencias para ocultar los bienes objetos de la investigación”, declaró el comisario López.

De acuerdo al jefe policial, el esquema liderado por el ahora detenido se especializaba en transferir inmuebles que contaban con inhibiciones judiciales a nombres de terceros, dificultando así la recuperación de activos por parte del Estado.

Las autoridades buscan establecer vínculos concretos entre Alexandre Gomes, hijo de “Lalo” Gomes —quien fue imputado en la primera fase del caso— y esta estructura operativa. La Policía no descarta que tras estos allanamientos surjan nuevas aristas y nombres involucrados en el esquema.

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Un perfil marcado por irregularidades en documentos

Roberto Cubilla Sanabria ya cuenta con un historial en la justicia paraguaya. Archivos de ABC Color confirman que, en el año 2003, fue imputado por la comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso y alteración de datos.

En aquel proceso, Cubilla fue acusado de funcionar como un eslabón entre organizaciones de autotraficantes y el Registro Único de Automotores. Su labor, según la acusación de ese entonces, consistía en inscribir fuera de plazo vehículos que habían ingresado al país de manera irregular.

El detenido es parte del equipo político que impulsa la candidatura a intendente del cartista Hugui Farías, quien es investigado por enriquecimiento ilícito ante indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.